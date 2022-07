"Monómeros en manos de Guaidó desapareció": Luis Fernando Velasco

Luis Fernando Velasco, coordinador del equipo del presidente electo Gustavo Petro para el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), manifestó su preocupación por el manejo que le ha dado Juan Guaidó a la empresa Monómeros.

Tras adelantar una reunión de empalme con el gobierno actual, Velasco aseguró que la empresa en manos de Guaidó desapareció.

Le puede interesar:

“Yo tengo una gran preocupación, de que Monómeros sigue en manos de Guaidó y esa sí es una preocupación, Monómeros en manos de Guaidó fue un desastre se desapreció”, sostuvo Velasco.

Añadió que el mal manejo de la empresa está afectando a la población, “mire lo que nos está pasando por favor, pregúntele a nuestros campesinos, pregúntele a nuestros agricultores, no se está produciendo y estamos comprando a tres veces lo que se compraban los insumos en eso somos muy rigurosos y claro que tenemos una gran preocupación, es que no podemos seguir conversando con fantasmas que no existen", expresó.

El presidente electo, Gustavo Petro, también se refirió a la compañía e indicó que qué lo que se busca es mantenerla para traer urea a precios módicos.