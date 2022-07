Davinson: "Como grupo de la Selección, estamos en deuda por lo que pasó"

Davinson Sánchez ya se unió a la pretemporada del Tottenham bajo las órdenes del entrenador italiano Antonio Conte. Sin embargo, el defensor colombiano todavía no tiene asegurada su continuidad en el equipo de Londres, aún con un año de contrato todavía por delante.

En El VBar de Caracol Radio, el ex Atlético Nacional se refirió a los trabajos de preparación para la próxima campaña, la actualidad de los futbolistas colombianos en la Premier League, así como la llegada del entrenador Néstor Lorenzo a la Selección y la situación vivida en la última eliminatoria.

Pretemporada con el Tottenham

"Hemos empezado un grupo grande de jugadores que actuaron menos en junio, lo principal es colocarse a punto y siempre en un periodo de transferencias va a haber muchas maneras de poner nombres en diferentes equipos. El club ha vuelto a clasificar a Champions, pero ha sido un trabajo difícil volver a Champions y volver a disfrutarla"

Adaptación de los jugadores colombianos a la Premier

"La Premier siempre ha sido muy atractiva, por ser la más competitiva, ser catalogada la mejor del mundo. El que llegue, con las condiciones y cualidades del futbolista colombiano, no tiene problema de adaptación, porque es una liga de uno contra uno y el colombiano se ha caracterizado por esas virtudes. Hay que sacarnos eso de que necesitamos adaptación y un tiempo para responder, hay terceras cosas como el clima, el idioma, porque si es la profesión, uno se tiene que adaptar".

¿Qué hizo para convencer a Antonio Conte?

"Cuando se intenta cambiar algo que no está funcionando, siempre van a haber motivos para modificar jugadores y sistemas, empezamos todos desde cero. Él fue claro cuando llegó, de colorar las personas que conocía y uno de a poco se va ganando su lugar. Con el único que me conocía antes era Maurico Pochettino, hoy hay una buena relación con Antonio. Finalizando la temporada hablamos de lo que podía ser esta. Me queda un año de contrato, la idea es hacer una buena temporada y estar a disposición, porque la temporada anterior fue un poco más irregular, hay un grupo con mucho talento".

Cambio de formato de Eliminatorias

"El fútbol está cambiando, está evolucionando desde las reglas, las interpretaciones, quien imparte justicia tienen que estar más preparado para el reto, porque ni con el VAR es suficiente queremos tener un deporte que es imperfecto, y no lo vamos a hacer perfecto, nos hemos acercado. Con el cambio de formato, siempre lo nuevo trae el riesgo a que no tenga la acogida, empezando porque las 10 selecciones tienen jugadores fuera de su país, y ellos están pensando que esos trayectos sean más fáciles de llevar y los partidos se puedan disputar en igualdad de condiciones. Hay un dolor todavía por no clasificar, en general para los colombianos pero más para uno".

Llegada de Néstor Lorenzo a la Selección Colombia

"Por fortuna se conoce la manera de trabajar del profe Néstor, muchos de los que tienen la chance o aspiraciones de estar, tuvieron la oportunidad de conocerlo, por ese lado es una expectativa grande; con el cambio generacional, es el técnico quien decide. Hay compañeros que no puede estar bien, pero al final si están bien competitivamente, yo creo que la selección es para los mejores. Hay que dar tiempo, pero el tiempo va volando, ahora mismo todos sabemos que pasa el mundial y se viene todo de vuelta. Hay que estar preparados y los que tengan la chance de ser llamados, que representen a Colombia como se merece. Como grupo estamos en deuda por lo que pasó anteriormente".

"Cuando estuve yo con el profe José, cada quien estaba encargado de su función, nadie consentía, había reglas claras. El trabajo habla por lo que viene haciendo, el fútbol se está catalogado por esa sangre nueva de dts que hacen algo diferente. El profesor Néstor viene con la intención y la alegría de trabajar como él lo manifestó, nosotros como jugadores o lo que tengan la oportunidad, tienen que estar a disposición, hay que estar bien de parte y parte, como jugadores podemos tener una gran chance y dar vuelta a esto que estamos pasando".

Desmintió problemas en la Selección Colombia

"Cuando hay algo que a todos nos gusta, siempre van a intentar hacer daño y yo creo que ese tipo de personas que hicieron daño y se encargaron de dividir, de tergiversar la información, hoy son los más felices, y el resto del país que anhelamos otro Mundial estamos sufriendo. Nunca hubo división, nadie se paró, ni se quiso confrontar al profe Carlos o Reinaldo, todos intentamos sacar todo adelante, pero el resultado es el que habla, el grupo de jugadores siempre va a pagar. El deporte ha sido una de las alegrías que el país siempre ha tenido y generar rollos en torno a situaciones que pasan que son normales, está mal. Son situaciones que pasan, nos pasó dos veces en una misma eliminatorias, son resultados que no podemos escoger, pero la selección es de todos".

La forma de trabajar de Antonio Conte

"Es trabajador. El trabajo habla por si solo, hay momentos que la pasamos mal también, que no ganamos partidos, se puede jugar bien y no tan bien. Antonio es de trabajar, de doble jornada, de buena alimentación, dieta, el autocuidado, muchas cosas que él enfoca y al final se forma un paquete y uno se da cuenta que puede competir. Él no regala nada, el que está bien juega, si no no. Es una persona que confía en su trabajo y los métodos para dirigir".

La eventual llegada de Luis Sinisterra al Leeds United

"Leeds es un equipo competitivo, todos lo conocen por lo que hizo Bielsa, jugar uno contra uno, darle responsabilidad a sus jugadores. Luis lo viene haciendo bien, disputó recientemente una final del fútbol europeo, se ha ganado un espacio en Holanda. Lucho si tiene la oportunidad de venir, va a disfrutar también los partidos como lo hizo allá. Es una liga de duelos y él es muy fuerte en eso, así como también lo hizo Díaz. Si viene, la mejor de las suertes y sea donde sea, lo va a hacer muy bien".