Jessica Cediel, víctima de huecos en Bogotá: envió mensaje a gobernantes

Jessica Cediel pasó un complicado momento en las entradas de Bogotá tras la estallada de una llanta de su carro en la autopista norte en sentido norte-sur.

La famosa modelo, en su cuenta de Instagram, contó cómo fue el momento y que por fortuna estaba junto a su hermano y pudieron despinchar sin problema.

Lea más:

"Hola familia linda, paso por aquí a contarles nuestra 'choco-aventura' de la noche. Yo sé que más de uno se va a sentir identificado. Veníamos por la Autopista Norte (Bogotá), sentido norte-sur y como la Autopista Norte 'está impecable, parece una pista de avión, no tiene un hueco, no tiene un cráter, no tiene un desnivel", dijo ,la famosa colombiana.

Y agregó, dejando un mensaje a los gobernantes: "Por favor, señor gobierno de Colombia, entrante, saliente, lo que sea que ustedes quieran opinar. Inviértanle a la malla vial del país, pa' que los carritos no sufran tanto. Yo sé que más de uno se siente identificado con esto".

Recordemos que esta mujer ha tenido grandes problemas de salud en los últimos días por la cirugía de biopolimeros que tuvo que realizarse.