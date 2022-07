El abogado Diego Cadena quedaría en libertad el próximo martes

La defensa del abogado Diego Cadena solicitó la libertad por vencimiento de términos.

Alega que han trascurrido más de 120 días desde que se radicó el escrito de acusación y no ha iniciado el juicio en su contra. La Fiscalía reconoció que se vencieron los términos procesales.

“No podría este despacho fiscal manifestar que dentro de estos 119 días se han ejecutado maniobras dilatorias que puedan hacer atribuible a la defensa, la Fiscalía entiende que el término esta vencido por situaciones administrativas que no pueden ser atribuibles a la defensa (…) No hay oposición a la solicitud de libertad” explicó el fiscal Daniel Hernández.

Diego Cadena volvió a la detención domiciliaria en noviembre de 2021, luego que un juez le revocó la libertad.

El abogado fue acusado por los delitos de fraude procesal y soborno en la actuación penal (compra de testigos) supuestamente ofreció $200 millones al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, También a alias Diana y otros testigos, aparentemente para cambiar su versión y favorecer el proceso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El caso Cadena está en preparatoria de juicio, y lleva en esa etapa procesal desde febrero de 2021. A la fecha, el caso está pendiente de resolverse una apelación en el Tribunal Superior de Bogotá.

El próximo 5 de julio a las 9 am, el juez definirá si le otorga o no la libertad.