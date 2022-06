En el marco del mes del Orgullo LGBT resaltamos la importancia de la diversidad, la equidad y la inclusión. En este episodio se abordan los principales factores a tener en cuenta para promover estas iniciativas al interior de las organizaciones y el impacto en la comunidad diversa de las actividades desarrolladas en el sector de la hospitalidad.

