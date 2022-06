¿Por qué Joe Armstrong de Green Day renunciará a su ciudadanía?

Como una forma de manifestar su rechazo a la derogación de la protección al derecho al aborto en Estados Unidos, Billie Joe Armstrong, el vocalista y líder de Green Day, aseguró que piensa renunciar a su ciudadanía estadounidense en un concierto en el London Stadium.

“A la mierda Estados Unidos. Voy a renunciar a mi ciudadanía. Me voy a la mierda”, gritó el líder vocalista en medio de un concierto en el que finalizó alegando que “hay demasiada estupidez en el mundo como para volver a esa miserable excusa de país… Oh, no estoy bromeando. Van a tener mucho de mí en los próximos días”.

De esta manera, el líder de Green Day se une al rechazo que presentaron varios artistas como Olivia Rodrigo y Lily Allen, quienes dedicaron “Fuck You” a los 5 jueces de la institución estadounidense que decidieron derogar el apoyo al aborto como un derecho federal, por lo que ahora cada estado podrá decidir individualmente si restringe o prohíbe la interrupción del embarazo.

La cantante Taylor Swift también manifestó su rechazo a través de redes sociales, donde publicó: “Estoy absolutamente aterrorizada de que aquí es donde estamos. Después de tantas décadas de personas luchando por los derechos de las mujeres sobre sus cuerpos, esta decisión de hoy nos ha despojado de eso”.