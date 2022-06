Anthony Zambrano aclara la razón de su ausencia en los Juegos Bolivarianos

Anthony Zambrano fue uno de los temas que generó polémica en los últimos días en el marco de los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022 en los decidió no participó. Días antes, el subcampeón olímpico de los 400 metros planos dio unas declaraciones reclamando apoyos económicos con los que parecía justificaba su ausencia en Valledupar.

No obstante, Zambrano salió a aclarar la situación en El VBar de Caracol Radio, haciendo referencia a la razón principal por la que no asistió a los Bolivarianos y las palabras que dijo, que no habrían caído muy bien en los directivos.

Ausencia en los Juegos Bolivarianos

"Me encuentro lesionado, tengo una pubalgia. Este año para mí no ha sido fácil, muchas lesiones, muchas cosas, hay que recuperarse y más nada, hay veces que uno puede participar y otras no, soy un ser humano, no soy de hierro, me siento triste y dolido porque no puedo participar en mi país".

"Es una lesión muy complicada, es una sobrecarga. He venido muy lesionado, soy una persona competitiva, no le tengo miedo a ningún rival y en ese entrenamiento sufro una recarga, hay veces que uno se sobrepasa como deportista".

Le puede interesar:

La razón del reclamo económico

"Yo no estoy peleando por mí, porque la dirigencia y todos me están dando lo que necesito, lo que dije es que se necesitan más recursos para la nueva generación de deportistas, porque me dicen que hable para que haya más competencia, y fue el momento de decir eso, para que la gente vea. Estoy hablando porque hay que buscar más recursos para la nueva generación de deportistas, que salgan más que nos puedan representar".

"Yo estoy bien economicamente, uno cuando llega a este nivel que es referencia, hay que hablar, muchos niños talentosos quieren que los apoye, pero para llegar a este nivel de apoyo hay que hacer muchas cosas, ellos me dicen que no hay competencias que no hay apoyos, y he hablado con el presidente que había que hacer competencias, me dijo que había que hacer las cosas paso a paso".

¿Cambio de versión y una presunta protección del Comité?

"El que manda en la pista soy yo, muchas personas hablan que yo estoy haciendo muchas cosas pero el que corre soy yo, si estoy lesionado estoy lesionado, hay lesiones que se recuperan enseguida otras no. Han pasado muchas circunstancias que no me han dejado recuperar, estoy buscando la manera de recuperarme, no le tengo miedo a nadie, si toca perder contra un dominicano, se pierde. No me estoy 'patraceando'".

¿A qué se refería con que le hacían 'rosca'?

"A mí nadie me hace rosca porque me tienen de referente, lo dije cuando en mi departamento no estaban los directivos que están ahora, con los directivos anteriores sí me hacían rosca porque tenía que hacer una marca y lo dije por mi pasado, para que no le pase a la nueva generación del deporte. El ministerio no tiene nada que ver. También es mentira que me estaban dando 17 millones para ir a los Bolivarianos, porque yo tengo mis patrocinios. No hay que malinterpretar lo que uno dice. La idea es hablar bien las cosas".

¿Malentendidos y peleas con los directivos?

"Hay veces que uno se pone bravo con los dirigentes y son cosas que pasan, pero no para llegar y hablar lo que no es. A mí nadie me manipula porque soy el que corre, ellos me entienden y yo peleo con ellos porque eso es normal porque somos humanos y nos equivocamos. Hay veces que uno puede estar bravo. No le tengo miedo a nadie, el día que me tenga que enfrentar me enfrentaré".