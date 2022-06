Tolima, mermado físicamente para juego de Copa Libertadores ante Flamengo

Deportes Tolima, luego de lo que fue la dolorosa derrota en la final ante Atlético Nacional, ya da vuelta a la página y piensa en lo que será su compromiso histórico de este miércoles en Ibagué ante Flamengo, por los octavos de final de la Copa Libertadores. El Vinotinto y Oro llega a este compromiso golpeado anímica y físicamente.

El técnico Hernán Torres no solo tendrá la tarea de levantar el ánimo de sus dirigidos, sino que deberá suplir algunas posiciones importantes en su once titular, en caso de que no poder recuperar las molestias muculares de algunos de sus jugadores claves para este compromiso.

Tras los 180 minutos frente Nacional, el Tolima sufrió el resentimiento muscular de Anderson Plata, Andrés Ibargüen y Jonathan Marulanda, los dos últimos en el encuentro de este domingo en Ibagué, el primero en el partido de ida en Medellín.

Adicionalmente, Jeison Lucumí también presentó algunas molestias en el juego por el título; no obstante, el atacante logró continuar en el campo de juego.

Al ser interrogado por sus lesionados, Torres comentó: "primero que todo vamos a esperar mañana cómo amanece el grupo, estamos concentrados desde hace varios días y esperemos recuperarnos lo más pronto posible. Mañana con el dictamen médico del grupo comenzaremos a preparar el partido contra Flamengo del próximo miércoles".

Tolima es el primer equipo colombiano que logra clasificar a los octavos de final de una Copa Libertadores desde el año 2018. En la fase de grupos, el Vinotinto y Oro hizo historia al convertirse en el primer equipo del país que derrota a dos equipos brasileños como visitante en una misma edición de la Copa-