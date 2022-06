Quintero reveló anécdota y momento intimo que sostuvo con Pékerman

Juan Fernando Quintero, volante de la Selección Colombia y de River Plate, recordó un momento especial que vivió con José Pékerman durante el Mundial de Rusia 2018. El antioqueño reveló que él no sería inicialista ante Polonia; no obstante, previo al partido dialogó con el argentino.

"El día anterior a ese juego no había entrenado y no iba a jugar. No es que yo haya sido rebelde, solo le dije cosas que sentía y que podía hacer por el equipo. Al otro día me dice que voy a jugar y diría que ese fue el mejor partido de la historia de Colombia en un Mundial. Le ganamos 3-0 a Polonia con mucho protagonismo. Esa charla que tuvimos sirvió para mostrar el carácter, a mí personalmente en ese partido me fue muy bien", comentó JuanFer en entrevista con la web de la Copa Libertadores.

"Juan, sos un crack"

En aquel encuentro, Colombia derrotó 3-0 a Polonia con una gran actuación de Quintero. Uno de los momentos cumbres del partido quedó registrado en cámara, cuando Pékerman llama al volante y le dice: "Juan, sos un crack".

“El profe, esa emoción, o lo que sentía me lo dijo en ese momento, recuerdo mucho que el día antes de ese juego yo no había entrenado, no iba a jugar. No es que yo haya sido rebelde, simplemente le dije cosas que yo sentía y que podía dar por el equipo y él sabe de lo que hablamos. al otro día me dice que voy a jugar y fue un partido, diría yo que el mejor de la historia de Colombia en un Mundial, contra Polonia. Ganamos 3-0, con claridad, con mucho protagonismo. Esas palabras las voy a guardar siempre en mi corazón, le agradezco. Él sabe que ha sido como un padre para mí desde los 19 años que me llevó a la Selección”, comentó al respecto.

"Esa charla que tuvimos nos sirvió para mostrar el carácter, para mostrar lo que íbamos a hacer en ese Mundial. En ese partido, personalmente, a mí me fue muy bien", agregó de ese episodio el volante antioqueño.

Y concluyó sobre su conversación previa al encuentro: "es siempre respetando la posición, son conceptos de cada quien. Obviamente, uno siempre quiere tener ese tipo de conversaciones con un entrenador, no desmeritando a los compañeros, no faltándole el respeto a nadie. Ese tema de la rebeldía, de expresar lo que uno siente... pensar siempre en positivo para el equipo, no en lo personal. Nos sirvió ese día".

Marcelo Gallardo es un amigo

Así como hubo elogios de parte de Quintero para Pékerman, los hubo para Marcelo Gallardo, hoy en día su director técnico en River Plate, a quien dijo, le debe haber encontrado su lugar en el mundo.

"Es su forma de trabajar, es su forma de ser, como vive todo intensamente y bueno, eso nos lo transmite, así nosotros en el campo nos desenvolvemos siempre pensando en el bien para el equipo y siempre representando bien a este club", comentó.

Y habló de su relación tan cercana: "Marcelo es un amigo, independientemente de todo es una persona que en el trabajo no te regala nada, ha marcado mi carrera, encontré mi lugar en el mundo, explotó muchas cualidades mías, hizo que fuera mejor jugador, siempre basado en lo mejor para el equipo y yo creo que eso se ve reflejado en lo que ha sido su historia en el club, no solo conmigo, sino con todo tipo de jugador que se potencia y se va o que tiene éxito en su carrera en otros clubes, no solamente en River".

"No es coincidencia su historia y títulos que tiene, te quedas sorprendido de la forma en que se maneja, como vive el fútbol y como quiere que pasen las cosas.

"Es la intensidad con la que él vive, te la transmite y como entrena, eso también tengo que dársela a los compañeros, que hacen que cada día te potencias más, es una lucha interna, buena y sana entre los compañeros que hacen que tú no regales nada cada día, al final todo va a ser para bien tuyo y tú le vas a hacer bien al equipo, esa es la base para el trabajo de él", concluyó al respecto.