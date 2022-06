Rivaldo sobre Falcao: "Quizá LaLiga ya es demasiado difícil para él"

El histórico exfutbolista brasileño y ahora embajador de Betfair en Sudamérica, Rivaldo, se refirió a varios temas en relación con el fútbol colombiano. Entre esos, a la Selección y su ausencia en el próximo Mundial de Qatar, así como hizo mención en jugadores como Falcao y Luis Díaz.

En primera medida, lamentó el hecho que Colombia no esté en la máxima cita del fútbol a nivel mundial: "Es difícil entender por qué se perdieron el Mundial con el equipo y la tradición que tienen. Personalmente, me entristeció que no participaran en el Mundial", dijo en diálogo con Betfair.

Sin embargo, resaltó lo que debe hacer el equipo Tricolor para estar en la próxima Copa Mundo: "Pero lo importante para que no vuelva a ocurrir es estar totalmente concentrados desde el primer partido de la Eliminatoria y no esperar hasta el final para salir a por todas. Creo que todo el equipo estará atento a lo ocurrido en 2022 y no volverá a fallar en 2026 asegurando su presencia en la Copa".

Por su parte, habló de Falcao, el delantero colombiano del Rayo Vallecano que ha tenido algún interés desde México. Rivaldo analizó lo que sería mejor para el samario de cara al futuro.

"No es fácil cuando no puedes consolidarte en un club como el Rayo Vallecano y quizás la Liga ya es demasiado difícil para él a sus 36 años. Por eso, irse a una liga mexicana donde pueda mantener un buen sueldo y probablemente jugar con más regularidad podría ser una gran opción para un gran goleador colombiano", manifestó.

Finalmente, se refirió al rol que tomará Luis Díaz en el Liverpool ante la salida del senagalés Sadio Mané con destino al Bayern Múnich.

"Ya ha destacado en la temporada 2021-22 y seguramente asumirá aún más responsabilidad en la nueva temporada sin una de las estrellas que era Mané. Es un excelente jugador que crecerá con los partidos cada vez más importantes en el Liverpool", concluyó.