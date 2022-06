Antonio Char: "Junior no tiene ninguna propuesta oficial por Borja"

Antonio Char, dirigente del Junior e hijo de Fuad Char, dueño del equipo, aseguró a Caracol Radio que en este momento no tienen ninguna oferta formal por Miguel Ángel Borja y agregó que desconocen los valores económicos que se vienen manejando desde la prensa en los últimos días.

"No sabemos todavía, es un tema que se está manejando pero no tenemos definición sobre eso en este momento, no se sabe. El día que haya una definición se informara y se explicara", comentó al ser interrogado por la salida del goleador cordobés.

Le puede interesar:

De la supuesta oferta, se mostró tajante: "yo no tengo ninguna propuesta oficialmente, la verdad es que si se llegase a dar en algún momento, en ese momento se pensará" y del valor de los cinco millones de dólares que se ha venido manejando, insistió: "esas cifras no son conocidas por nosotros".

Finalmente, sobre los refuerzos del equipo para el próximo campeonato, comentó: "se está trabajando, la gente está trabajando en la conformación del equipo".