"Los técnicos colombianos son los que mejor trabajan táctica en Sudamérica"

En la previa de la final ida entre Nacional y Deportes Tolima, el entrenador del conjunto 'Pijao', Hernán Torres, se refirió en rueda de prensa a lo que será el primer juego en Medellín, destacando que es una "historia diferente", ante la pregunta de la final del 2018 en la que se impuso el cuadro de Ibagué.

"Es otro partido, una historia nueva, donde los dos quieren ganar, tanto Nacional como nosotros queremos construir la historia a favor. Hay que ir a ganar y no hay que aflojar", comentó.

Por su parte, respecto a lo que espera de su rival de turno en esta, su tercera final consecutiva por Liga con el cuadro Vinotinto y Oro, mencionó: "Nacional por algo está en la final, porque ha hecho bien las cosas. Me preocupa su parte defensiva, su ofensiva, es un equipo fuerte, tiene toda su gente dispuesta y somos conscientes de la capacidad de ellos. Sabemos que no va a ser fácil el partido. Es una historia nueva", manifestó.

A su vez, cuando se le preguntó por el hecho de alcanzar una final más y se relacionó con la llegada de un entrenador extranjero a la Selección Colombia, no quiso profundizar en el tema, pero sí elogió a los entrenadores nacionales.

"Con todo el respeto, no toco tema de la Selección. Pero sí puedo decir que los técnicos colombianos son los que mejor trabajan tácticamente en Sudamérica, no Hernán Torres, todos los técnicos colombianos trabajan muy bien orden y táctica en Sudamérica. Vean a Suárez, clasificó al Mundial. Yo no hablo de la Selección porque no es mi tema, me limito a ser profesional, a ser colombiano, a hacer fuerza por la Selección y a esperar que al técnico que nombraron le vaya muy bien porque si no nos perjudicamos todos como lo estamos hoy en día", resaltó al respecto.

El entrenador ibaguereño, luchará por lograr su tercer título de Liga Colombiana, luego del obtenido en 2012 con Millonarios y en el primer semestre de 2021 con Deportes Tolima. Mientras que, de conseguirlo, será su quinto campeonato a nivel general.