¿Cuál es la diferencia entre voto en blanco y voto nulo? /

Colombia vive un momento decisivo este 19 de junio, la razón principal está relacionada con que los colombianos definirán quién será el próximo mandatario del país. Los dos candidatos que se enfrentan en esta ocasión por la Casa de Nariño son Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.

Cabe aclarar que en estas elecciones los jurados pueden contabilizar cuatro tipos de votos, los que están a favor del candidato del Pacto Histórico, los del aspirante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el voto en blanco y los votos nulos.

Sin embargo, se ha evidenciado que en Colombia hay dudas sobre las diferencias entre el voto en blanco y el voto nulo. Por esto, en Caracol Radio le comentamos las diferencias.

El voto en blanco es la alternativa que se estableció legalmente en el país, para que los ciudadanos puedan manifestar su inconformidad ante los candidatos presidenciales o de cualquier comicio electoral. Ahora bien, en caso de que este llegue a tener la mayoría en estas elecciones presidenciales del 19 de junio no tendrá ningún efecto.

Esto último significa que no se realizará una nueva elección con otros candidatos. En este sentido, el ganador en esta contienda electoral sería el candidato con más votos.

Por otro lado, los votos nulos son aquellos que no son válidos y no representan un voto por algún candidato. Es decir, no tienen ningún efecto electoral, ya que no representan una manifestación clara sobre un candidato o el voto en blanco. Los jurados de votación pueden determinar un voto nulo cuando encuentran en los targetones varias casillas marcadas o cuando la manifestación del voto no se hace sobre la casilla de un candidato o el voto en blanco.