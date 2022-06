Análisis: ¿ qué país le espera al próximo presidente?

Colombia elegirá este domingo, 19 de junio, nuevo presidente de la República. Gustavo Petro y Rodolfo Hernández aspiran a suceder en el cargo a Iván Duque y son varios los retos que tendrá que asumir quien logre el respaldo de los ciudadanos en las urnas.



Patricia Muñoz Yi, directora de Posgrados de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, considera que al próximo presidente de Colombia le espera un país que, desde distintos sectores, reclama respuesta en varios frentes, algunos de ellos expresados en las protestas sociales que ha vivido recientemente Colombia.



“Un país que debe reducir los niveles de distanciamiento social para encontrar soluciones compartidas a las complejas problemáticas que debemos resolver: la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la institucionalidad, la reactivación económica, la búsqueda de un óptimo sistema de justicia, la recuperación del campo, el manejo adecuado de los temas ambientales, el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de las regiones”, indicó Muñoz.



Agregó que al próximo presidente “en esencia, le espera un país que necesita consolidar la paz para lograr el desarrollo de los territorios, que requiere mayores niveles de eficacia y eficiencia en la gestión pública….”.

Por su parte el analista y politólogo, Fernando Cepeda Ulloa, considera que en la contienda electoral se puso sobre la mesa múltiples promesas de cambio que, a su juicio, han generado un alto nivel de expectativa en la ciudadanía y que no se podrían concretar en el corto plazo.



“No se hizo Roma en un día, no se hace el cambio en unos cuantos meses o años, y por eso estamos ante una situación muy difícil, que es la de una expectativa enorme de grandes cambios que se espera se reflejen en el bienestar diario de cada colombiano y eso no va a ocurrir. Ósea, es el riesgo de una gran desilusión porque casi que la gente está acariciando utopías, acariciando modelos de vida mucho mejores de los que tiene y, repito, eso no es tan fácil”.



Cepeda Ulloa aseguró que gane quien gane lo primero que tendrá que hacer es reformar el sistema político que, considera, “se ha deteriorado enormemente como quedó evidente en esta campaña presidencial”.