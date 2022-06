Falcao ya sabe a quién le hará fuerza en el Mundial de Qatar

Radamel Falcao García estuvo como invitado en el partido benéfico organizado por Ronaldinho y Roberto Carlos al cual denominaron 'The Beautiful Game' y en el que también hizo presencia Carlos 'El Pibe' Valderrama', René Higuita, entre otras grandes figuras del fútbol.

En dicho partido, El Tigre le anotó un doblete al histórico Higuita en el juego que finalizó 5-8 a favor de los amigos de Roberto Carlos. Al finalizar el encuentro, el periodista Omar Tapia le preguntó al jugador del Rayo Vallecano por la selección a la que hará fuerza en el Mundial ante la ausencia de Colombia de la cita orbital.

Aunque no se atrevió a dar una selección en concreto, aseguró que apoyará a las selecciones sudamericanas.

"Yo siempre voy a hinchar por los equipos sudamericanos y ojalá que a todos los que participen del Mundial les vaya muy bien", respondió luego de que le dieran tres opciones, Brasil, Argentina y Francia.

A falta de cinco meses para que ruede el balón en Qatar (21 de noviembre a 18 de diciembre), dos de los máximos candidatos justamente son sudamericanos. Argentina tiene hasta la fecha un invicto de 33 partidos sin perder, mientras que Brasil de los últimos 30 juegos que disputó sólo perdió uno, la final de la Copa América ante la albiceleste.

Por el lado de Europa, no parece haber un candidato firme, aunque Francia es la vigente campeona, no ha mostrado un buen fútbol e incluso en la Liga de las Naciones se quedó sin la posibilidad de disputar el final four.

Alemania, otra de las potencias del Viejo Continente, no ha sido regular y dejó escapar puntos importantes en la Liga de las Naciones.