Geraint Thomas se queda con el Tour de Suiza; Sergio Higuita logra podio

Este domingo se puso fin al Tour de Suiza con una prueba contrarreloj individual de 25 kilómetros en la que el belga Remco Evenepoel logró el mejor tiempo. Mientras tanto, Geraint Thomas recortó la leve distancia que le tenía el colombiano Sergio Higuita y se coronó campeón del certamen.

El colombiano llegó a esta última fracción tras adjudicarse en la etapa montañosa del sábado la camiseta del líder. Sin embargo, parecía complicado que se quedara con el rótulo de campeón en la crono que no es su especialidad. El antioqueño terminó la etapa a 1'17'' y finalizó en la general en el segundo lugar a 1'12 de Thomas.

No obstante, Higuita no se fue con las manos vacías de Suiza, ya que se quedó con la camiseta de los jóvenes, siendo el mejor en esta categoría. Evenepoel fue segundo a 2 '52''.

Por otra parte, Daniel Felipe Martínez del Team Ineos consiguió el cuarto mejor tiempo del día y quedó a 28 segundos del belga Evenepoel. A su vez, finalizó el Tour en la octava casilla a 3 minutos y 39 segundos del británico y compañero de equipo.

El pronóstico estaba cantado a favor de Thomas. El mismo Higuita lamentaba tras ponerse líder el pasado sábado el hecho de no tener "más ventaja" para la última crono, donde los especialistas iban a tomar la palabra. El holandés Dylan Van Baarle había marcado un tiempo a tener en cuenta, pero cuando llegó Evenepoel ya fueron palabras mayores.

Cuando llegó el suizo Stefan Kung a 10 segundos, todo dependía ya de Thomas, quien se quedó muy cerca, pero no pudo rematar el doblete de etapa y general. Higuita se fue dejando más de 1 minuto por el camino. No cumplió su sueño, pero demostró que sus prestaciones pueden ser interesantes para el Bora en próximos compromisos. El antioqueño no participará en el Tour de Francia, mientras que Daniel Martínez será uno de los líderes de filas del Ineos en territorio francés.