Lina Tejeiro: “No soy odiosa pero entiendo que muchas personas me vean así”

La reconocida actriz, Lina Tejeiro, últimamente se ha destacado por compartir con sus seguidores en redes sociales e interactuar con ellos. Esta ha sido una estrategia que le ha funcionado para ganar aún más el cariño de quienes están pendientes de ella en redes.

Asimismo, Lina Tejeiro ha logrado volverse viral en TikTok e Instagram, debido a que comparte videos bailando o actuando. Estas dos acciones suelen llamar bastante la atención en redes sociales. Por otra parte, su belleza y personalidad hacen que se destaque.

En los últimos días, Lina Tejeiro compartió un video en sus redes en donde respondía a una dinámica que realizó con sus seguidores, pues anteriormente les había preguntado qué cosas suponían de ella. En este sentido, la actriz desmintió y destacó ocho suposiciones de sus seguidores.

Los seguidores de Lina Tejeiro mencionaron varios aspectos que suponen de la actriz. Por ejemplo, suponen que está muy feliz por el hijo de su amiga Greeisy Rendón, así como algún seguidor fue muy directo y le indicó que ella se enamoraría de él si lo conociera.

Sin embargo, dentro del video se destacan algunas suposiciones de los seguidores a la artista, como el hecho de que creen que es odiosa. Sobre esto ella mencionó: "Realmente no soy odiosa, pero entiendo que muchas personas tengan esa percepción de mí, que crean que soy odiosa. A lo mejor por actitudes que he tenido en muchos momentos de mi vida pues he dado esa impresión. Para serles honesta en mi vida, sí claro, si he sido odiosa muchísimas veces. En un momento de mi vida creo que fui demasiado odiosa, a tal punto que se me cerraron mucho las puertas en televisión. Fue justamente cuando salí de Padres e Hijos, tenía 16 años, y fui supremamente odiosa".

Sin embargo, Lina Tejeiro explicó que cambió y que después de haber madurado y vivido muchas cosas comprendió que no debía ser así.

Por otro lado, sus seguidores aclararon que consideran que a la artista le gustan las mujeres. Ante esto Tejeiro indicó: "No puedo decir que me gusten, porque hasta el momento no me ha gustado nunca una mujer. No he dicho cosas como 'qué hermosa, es mi novia o la quiero besa' Pero no puedo decir que el día de mañana no pase, porque soy de las personas que piensa que el amor y el gusto puede nacer en cualquier momento y hacia cualquier ser humano y persona". Asimismo, mencionó que admira a muchas mujeres, pero que no le ha atraído una mujer hasta el momento.