Alfonso Prada: “No hay voluntad de Rodolfo Hernández de ir al debate”

Tras acudir a la sede del Sistema Nacional de Medios Públicos RTVC, en Bogotá, el jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro, Alfonso Prada, aseguró que no hay voluntad de parte de Rodolfo Hernández para hacer el debate presidencial que ordenó un Tribunal.

“Hemos venido aquí a RTVC porque invitamos y convocamos a la campaña de Rodolfo Hernández, a través de los delegados, comenzando por su vicepresidenta Marelen Castillo. Les he mandado yo personalmente un texto a cada uno de ellos, invitándolos a que acá en RTVC definiéramos la reglas del debate”, afirmó Prada.

Por lo mismo, aseguró tras salir de la sede que “lo que hemos comprobado el día de hoy es que no hay ninguna voluntad de Rodolfo Hernández de asistir al debate. No llegó ninguno de sus compromisarios, no mandó absolutamente ningún tipo de razón, de tal manera que verificamos claramente que no hay voluntad”.

La campaña de Petro, en cambio, según dijo Prada, “ha estado presta para hacerlo, desde antes de que hubiese una decisión de carácter judicial. Pero en cumplimiento de esta, hemos ratificado nuestra voluntad”.

Sobre las condiciones que mencionó Hernández, el jefe de debate de Petro respondió que “lo que le hemos planteado hoy, a RTVC, es que nosotros nos sometemos a las condiciones y reglas que definan el Sistema Informativo Público. Y no proponemos ningún tipo de limitación. Nos acogemos a sus reglas”.

Eso sí, aclaró el exfuncionario de Presidencia de Juan Manuel Santos que “no queremos limites a los periodistas, ni a los temas. Creemos que no hay que vedar absolutamente nada. Y quedamos completamente a disposición de esta entidad y de la campaña de Rodolfo Hernández”.

Tras la carta en la que el ingeniero mostró su disposición inicial de asistir al eventual debate, ni él ni nadie de su campaña se ha vuelto a pronunciar sobre el tema. La orden del Tribunal, sin embargo, plantea que esta discusión debe realizarse a más tardar hoy, 16 de junio.