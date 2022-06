Rodolfo Hernández aceptó tener un debate con Gustavo Petro

A través de una carta a su contendor Gustavo Petro, el candidato presidencial Rodolfo Hernández aceptó tener un debate con el exalcalde de Bogotá, antes de las elecciones de segunda vuelta, aunque planteó algunas condiciones.

En la misiva afirma que dará cumplimiento a esa orden "que respeto, acato pero no comparto, pidiendo que "por razones de seguridad y para facilitar las consultas y demás temas a que haya lugar, propongo que el debate y todos los temas pertinentes se haga en la ciudad de Bucaramanga".

Para acordar la reglas del debate, designó un equipo encabezado por su fórmula vicepresidencial Marelen Castillo, la congresista electa por su movimiento, Erika Sánchez, y la coordinadora de la campaña, Adriana Vargas.

También habló de "temas que considero importantes incluir en el debate", como la "Campaña sucia de desprestigio de contendores políticos, las Alianzas politiqueras de los candidatos, el Uso abusivo de recursos del presupuesto para las campañas y la Violación de los topes de gastos". Por lo que también le pidió a Petro plantear otros temas.

En la misiva, Rodolfo Hernández añade algunos cuestionamientos sobre cómo se financiará el debate, pero reitera que estará dispuesto a ir.

De otra parte, el ingeniero propuso que los conductores del debate sean las periodistas Vicky Dávila, Darcy Queen y Jessica de la Peña, junto con "tres hombres que escojamos de común acuerdo".

Recordó que el fallo indica que debe ser un debate de una hora, y pidió que el tiempo para las respuestas "sea mínimo de 5 minutos por cada pregunta porque no he podido aprender a decir mentiras, por salir del paso. Mi formación profesional y mi vida se caracteriza por la argumentación y no por la demagogia".

De acuerdo con el Tribunal, el debate debería realizarse hoy 16 de junio, por lo que Hernández pidió que "por ahora avancemos en estos temas, porque no quedan sino 12 horas para darle estricto cumplimiento al fallo".