¿Qué ha pasado con los desmovilizados y la reincorporación en Colombia?

El próximo jueves 16 de junio la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) dará a conocer ante la ciudadanía el balance de las políticas de reintegración y reincorporación en el país, los logros y resultados obtenidos entre los años 2018 y 2021.

El evento será transmitido a través del Facebook Live ARN Colombia y la cuenta de Facebook de Caracol Radio, allí los colombianos podrán conocer las experiencias con la participación del director general de la ARN, Andrés Stapper Segrera, exintegrantes de las Farc-Ep, la visibilización de sus proyectos productivos y el talento de comunidades beneficiadas en diferentes territorios del país.

Cortesía: ARN

La audiencia evidenciará la labor realizada por la ARN en vigencia del año 2021 con resultados en materia de reincorporación como:

1. 12.843 personas en reincorporación con nuevas oportunidades en materia de productividad, formación para el trabajo, educación y acceso a derechos como la salud.

2. 3.875 proyectos productivos

3. 7.823 son emprendedores y empresarios

4. 4.431 vinculadas a programas de formación para el trabajo.

5. 7.417 con formación académica (básica primaria, secundaria y educación superior).

Cortesía: ARN

En materia de reintegración:

6. 4.357 personas activas. De ellas, 3.058 en reintegración y 1.137 en reintegración especial de Justicia y Paz, con acceso a nuevas oportunidades en educación, productividad, atención psicosocial y salud.

7. 1.029 proyectos productivos.

8. 5.164 vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS).

9. 37.105 han accedido a educación básica primaria, secundaria, media y educación superior.

Cortesía: ARN

Esta audiencia pública contará con intervenciones del director general de la ARN, Andrés Felipe Staper Segrera, personas en reincorporación como Libardo Parra Vargas, representante legal del proyecto productivos de Orellanas del Oriente SAS, Jhan Carlos Moreno, gerente y representante legal de la Cooperativa Multiactiva Ecomun ‘Esperanza del Pueblo’ (COOMEEP), Enith Moreno Usuga, representante de la Mesa Autónoma de Reincorporación en Antioquia y líder de la Asociación MedePaz del Valle de Aburrá y María Lucrecia Viscue, lideresa de mujeres en Caldono, Cauca.

También, se contará con la presentación de talentos juveniles, resultados de la estrategia de fortalecimiento de entornos protectores ´Mambrú, este es otro cuento’, como Ruth Méndez, compositora y emergente actriz de musicales de teatro, en Sincelejo, Sucre, y la agrupación ‘Juventud Rumbera’, integrada por jóvenes del Resguardo Indígena Unificado Embera Chamí sobre el río San Juan en Mistrató (Risaralda).

El evento será llevado a cabo en el Jardín Botánico de Medellín desde las 8:00 a.m., desde allá será transmitido en vivo del programa 10 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio con Vanessa de la Torre y podrá ser visto de manera virtual a través de Facebook Live ARN Colombia y Caracol Radio, a partir de las 9:00 am.