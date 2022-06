Amber Heard dió su primera entrevista tras resultados del juicio

El pasado 1 de junio se conocieron los resultados del juicio por difamación entre los actores Johnny Depp y Amber Heard, tras la publicación de un artículo de opinión en The Washington Post en 2018. El juicio tuvo una duración de seis semanas y como resultado Heard deberá pagarle $10 millones de dólares a Depp.

Por primera vez, tras finalizar el juicio Amber Heard dió una entrevista para el programa Today, de la cadena NBC. La cual fue realizada por Savannah Guthrie y estará disponible el jueves 16 de mayo.

En sus redes sociales NBC compartió diferentes fragmentos de la entrevista, en los cuales Heard afirmó que no se merece todo el odio que recibe y que las redes sociales afectaron el resultado del juicio.

"No los culpo, en realidad lo entiendo. Johnny Depp es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico", dijo Heard.

"No me importa lo que piensen de mí, o que juicio quieran hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propia casa, durante mi matrimonio, a puertas cerradas. No supongo que la persona promedio deba saber estas cosas, así que no lo tomo como algo personal", añadió.

"Incluso si alguien está seguro que merezco todo este odio, si creen que estoy mintiendo, aún no podrían decirme mirándome a los ojos lo que piensan de mi como lo hacen en las redes sociales. No fue una representación justa, no puedes decirme que piensas que esto ha sido justo", dijo Heard.

Al finalizar el juicio, el hashtag #justiceforjohnnydepp o justicia para Johnny Depp en español, contaba con casi 20 mil millones de visitas en TikTok mientras que #justiceforamberheard o justicia para Amber Heard en español tenía cerca de 80 millones de visualizaciones, mostrando un favoritismo absoluto por Depp en redes sociales.