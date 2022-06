Cumbre de las Américas: Dania Londoño a 10 años del escándalo en Cartagena

Hace 10 años se vivía uno de los mayores escándalos en Cartagena y en el país, en medio de la Cumbre de las Américas en el 2012.

Para ese año, la Cumbre se vio opacada con un episodio que hoy, todavía se recuerda. 11 agentes del servicio secreto de Estados Unidos, quienes estaban en el país para cuidar al entonces presidente, Barack Obama, se vieron implicados en el caso de contratación de prostitutas, del cual, la protagonista fue Dania Londoño.

El caso salió a la luz luego de que en el Hotel Caribe de Cartagena de Indias, Londoño, en medio de un alboroto, reclamara al agente secreto que le pagara por sus servicios, lo cual, se había pactado en 800 dólares y de la cual solo recibió 30 dólares.

Por supuesto, el evento se volvió un escándalo internacional y culminó con la destitución de varios hombres de la seguridad de Barack Obama, el pronunciamiento de varios políticos de Estados Unidos, sanciones y miles de titulares en el mundo.

Para Dania fue un momento que marcó su vida, fue protagonista de diferentes entrevistas nacionales e internacionales, estuvo bajo el foco de la opinión pública y las habladurías de la gente, escribió un libro al respecto y consiguió nuevas oportunidades para su vida. En entrevista con Caracol Radio, Londoño contó sobre su vida después de aquella temporada.

"Me tocó muy duro en la vida, fui madre y padre al mismo tiempo y claro, las circunstancias me llevaron a escoger otros caminos para poder sacar adelante a mi niño, en ese momento, estudiaba y también me quería superar. Yo quería salir adelante ser mejor cada día no", dijo.

Explicó que, para ese momento, no esperaba que todo ese episodio fuese a pasar, pensó en su reputación, en la doble moral del país y en qué iba a pasar con ella, sin embargo, argumentó que todo el desenlace fue lo mejor para su vida.

Recordó que, su casa se llenó de periodistas de todo el mundo, que trataban de tomarle una foto, tener la primicia y eso la hizo huir: "Estaban tratando de sacarle fotos a mi casa, a todo el lugar, dejé a mi hijo que tenía nueve años, dejé mi casa, dejé mi perro y a mis amigos, mi vida, dejé todo". Tuvo miedo de las represalias, de la opinión, del "qué dirán".

"Me siento segura en este país, ya no tengo miedo"

Por mucho tiempo temió por su vida y por la decisión de dejar a Colombia. Su familia fue su gran apoyo, su mamá y hermanos llevaban muchos años viviendo en España para el momento y dijo, no se escandalizaron por lo sucedido: "Son de menta abierta en España todos los días se ven casos así, similares o peores y ellos están acostumbrados a ver eso, o sea que no les impactó mucho, lo que hicieron siempre fue apoyarme".

A 10 años del escándalo, Dania vive en Dubai, se casó, tiene a su hijo, al que alguna vez tuvo que dejar por un tiempo, a su lado, además tuvo otro bebé con quien es su esposo hoy.

"Mi vida ha cambiado muchísimo. Ahora estoy casada. Tengo un hogar divino, me siento feliz. Me siento bendecida. Tengo mis dos hijos, mi hijo mayor de 18 años y tengo otro un bebé arabito, tiene dos años y me siento feliz, no trabajo, pero bueno... qué más trabajo que el de aquí de mi casa, todos los días, con tres hombres aquí en todo el tiempo", dijo.

Dania resaltó que, de este capítulo de su vida no se arrepiente, pues todas las cosas pasan por alguna razón, simplemente, asegura, se deben pensar las cosas bien, antes de hacerlas.

"Yo resaltaría que nosotros los seres humanos cada vez que vayamos a hacer algo debemos pensarlo, meditarlo, mirar las consecuencias que pueden traer nuestros actos. Ese fue el camino que yo quise escoger en ese momento. Y no, no cambiaría nada, tal vez cambiaría cómo manejé las cosas y en sí, tampoco lo cambiaría, porque yo tenía que hablar, tenía que defenderme".