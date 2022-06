Presidente de Senado pide perdón en nombre del Congreso por conducta de Roy Barreras

Juan Diego Gómez, presidente del Senado, a través de un video, pidió perdón en nombre del todos los congresistas, según él, por el comportamiento que tuvo Roy Barrera en los videos filtrados de la campaña de Petro, manifestando que esa conducta no representa al Congreso.

"Pido perdón en nombre de todos los congresistas por el mal comportamiento de Roy Barreras. Así no se construye la democracia, ni mucho menos se cambia un país; ese comportamiento no representa al Congreso de la República, ni tampoco a los ciudadanos que amamos nuestra patria. No queremos más odio, no queremos más guerra sucia, no queremos polarización".

Este pronunciamiento surge luego del escándalo de los videos del Pacto Histórico, en el que en uno de ellos, el senador Roy Barreras se ve hablando sobre Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo, al parecer para acabar con sus aspiraciones presidenciales cuando su candidatura a inicios de este año.