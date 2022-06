¿Rodolfo Hernández propone una jornada laboral de 10 horas en Colombia?

En medio de una transmisión en vivo, en donde planteaba sus propuestas en materia de educación, el candidato presidencial Rodolfo Hernández habló también sobre la jornada laboral y causó polémica una declaración puntual en la que sostuvo que se debe trabajar desde las 6 de la mañana, hasta las 4 o 5 p.m.

"Podemos trabajar realmente, colombianos, desde 6 de la mañana, pero trabajando. No es llegar a tomar tinto, hablar paja, en celular o irse al baño. Es trabajando desde las 6, hasta las 4 o 5 de la tarde; miremos que no coincida con las horas pico, para no incrementar el trancón que hay en todas partes. Y media hora de almuerzo, no más, porque ya tocaría que comiera bocachico lleno de espinas todos los días, para que gastara más tiempo", dijo Hernández.

A raíz de estas declaraciones surgió una polémica, pues un sector interpetró que Hernández estaba planteando una jornada laboral más extensa para los colombianos. Incluso el propio Gustavo Petro, contendor del ingeniero en la segunda vuelta, aseguró que "la jornada laboral de 10 horas no es más que explotación a la trabajadora y el trabajador como se hacia en el siglo XIX, la época del capitalismo salvaje. Hay cierta dirigencia económica con su candidato, que quiere llevar a la gente es a una nueva escalvitud".

El senador Armando Benedetti, integrante de la campaña de Petro, también dijo que "Rodolfo Hernández, con ínfulas de esclavista, dice que ampliará la jornada laboral de 8 a 10 horas y dejará solo media hora para almorzar, 'porque la gente no almuerza bocachico todos los días'. Indigno e ignorante, porque más horas de trabajo no son sinónimo de productividad".

Ahora bien, Hernández sin embargo hacía referencia era a su jornada de trabajo en caso de llegar a la Presidencia. "Vamos a trabajar por Colombia, de 6 de la mañana a 4 o 5 de la tarde. Para que los 4 años, calendario, se vuelvan en tiempo casi 6. Es decir, nos pagan 4 años y convertimos ese tiempo, trabajando con esa intensidad, entre 5 y medio y 6 años. Van a ver desde el primer momento el impacto que va a recibir toda esta burocracia que no quiere cambiar".

De hecho, ante la polémica, el exalcalde de Bucaramanga y ahora aspirante a llegar a la Casa de Nariño criticó a través de sus redes sociales que "los medios y los petristas sacan de contexto para hacerme quedar mal. ¿Por qué les cuesta tanto hablar con la verdad?".