Separación de Shakira y Piqué: El último tweet que Shakira le dedicó / ()

La cantante colombiana Shakira confirmó, por medio de un comunicado el pasado 4 de junio, que terminó su relación de más de 12 años con el futbolista español Gerard Piqué. En su tiempo juntos la pareja no contrajo matrimonio, pero sí tienen dos hijos Milan y Sasha.

La última publicación que realizó la cantante hablando de su expareja fue el pasado 20 de marzo, donde Shakira felicitó a Gerard Piqué en su cuenta de Twitter, tras la victoria del Fútbol Club Barcelona ante el Real Madrid, el marcador final del partido fue 4 - 0.

"Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo él con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!", escribió Shakira en el Tweet.

Diferentes medios de comunicación españoles aseguran que Gerard Piqué le fue infiel a Shakira con una joven de 20 años, y con la madre de otro futbolista del Fútbol Club Barcelona. Además, afirman que el jugador se encuentra viviendo en su apartamento de soltero, ubicado en el centro de Barcelona. Hasta el momento la pareja no se ha pronunciado públicamente para aceptar o desmentir dichos rumores.

Comunicado oficial de la separación de Shakira y Piqué

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", publicado por la agencia de comunicación de la cantante y firmado por Shakira y Gerard Piqué.