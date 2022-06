Marina Gómez, mamá de Egan, tras raparse por el cáncer: "Es lo más duro"

Flor Marina Gómez, mamá de Egan Bernal, ha ido mostrando en detalle su proceso desde que se enteró que padece cáncer de mama. Esta vez, la también ciclista dejó ver cómo perdió su cabello al raparse por completo.

"Una batalla más que estamos viviendo", fueron las palabras de Flor Marina Gómez, mamá de Egan Bernal, al revelar el pasado mes de mayo que fue diagnosticada con cáncer de mama.

Le puede interesar:

La madre del campeón del Tour de Francia y Giro de Italia parece cáncer en etapa 2 y en días pasados publicó el proceso de sus dos primeras quimioterapias, en las que le informaron que posiblemente se sentiría más débil.

"Me dijeron que poco a poco me sentiré débil, tendré la piel deshidratada, se me caerá el cabello, las cejas y pestañas. Pero saben? Todo eso son cosas superficiales que en algún momento volverán, mi prioridad es estar sana y tener vitalidad", contó en ese momento.

Ahora, Flor Marina Gómez mostró cómo le cortaban el cabello y, entre lágrimas, confesó que este era el paso más difícil del proceso que está atravesando.

"Este es el paso más duro de este proceso, pero nada, el cabello crecerá y seguro más fuerte y bonito. Lo importante es tener vida y para adelante", dijo.