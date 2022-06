Rudolf Hommes apoyará a Petro: "no tenemos oportunidad igual para cambiar el país"

En diálogo con Caracol Radio, el exministro de Hacienda del gobierno del ahora expresidente César Gaviria, Rudolf Hommes, anunció que apoyará en segunda vuelta al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, porque considera que representa la posibilidad de tener un cambio a largo plazo en el país.

"Hace más o menos 90 años no tenemos una oportunidad igual para cambiar el país. En estas elecciones nos estamos jugando el próximo siglo. Lo que me dice mi corazón es que con alguien que tenga posibilidades de crear un nuevo partido, hacer una cosa de largo plazo", aseguró el exministro.

No obstante, Hommes habló de "dos condiciones" para ratificar ese apoyo: "que haga una política económica razonable, y que respete la Constitución y la ley, que no es pedir demasiado. Tengo la posibilidad real de estar con Petro si su propósito es democrático", enfatizó.

Además, el también exrector de Los Andes aseguró que lo motiva el pensar en poder consolidar un nuevo partido de izquierda, que sea democrático. "Yo creo que del Pacto Histórico podemos hacer un partido nuevo, de izquierda democrática. La gran pregunta es si ellos lo quieren hacer. Si quieren, cuenten conmigo".

Pese a ello, el académico dejó ver que la contienda electoral va a estar apretada. "Yo no podría apostar por lo que vaya a pasar, porque están muy empatados. Lo único que yo estoy viendo es que por lo menos, de dientes para afuera, están diciendo que ellos después de la elección van a procurar ser patrióticos, mejor dicho que van a tratar de colaborar, bien sea desde la oposición o desde el Gobierno, para acabar con este mi*rdero que tenemos, que no nos lleva a ningún lado".

Por lo mismo, a modo de análisis, Hommes consideró que "estamos oscilando entre el miedo y el desconocimiento, que causa incertidumbre. Por un lado hay mucha gente que no sabe si votar por Petro, porque tiene miedo, y otra parte no sabe si votar por Hernández porque no saben qué va a hacer. Y yo creo que eso hay que irlo manejando porque tendremos que tomar una decisión que va a cambiar el país".