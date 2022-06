Hace tiempo no lo manipulo, no le doy amor: Jessica Cediel habla de su vida íntima

La hermosa presentadora y modelo colombiana Jessica Cediel recientemente un stories en su perfil de Instagram pidiendo a sus fans y seguidores que le dieran recetas caseras o remedios que le ayudaran con unas nauseas que le daban.

"Desde la semana pasada me ha dado un rebote impresionante, después de que como me dan ganas de vomitar, me toca salir corriendo y meterme algo dulce a la boquita. Entonces, quiero consejos caseros, remedios caseros para el rebote, porque me da rebote y hambre al mismo tiempo", dijo Cediel.

Antes que se empezara a rumorear sobre un posible embarazo, la mujer aclaró que no es eso y que posiblemente se debía a ansiedad por un evento que tenía, eso si, aclarando como es su vida sexual actualmente:

"Antes de que empiecen con la güevonada y el chisme, no es embarazo. Yo hace mucho no tengo sexo, no veo un p… cerca, no lo cojo, no lo manipulo, no le doy amor. Entonces, por ese lado no es".

Este es el video donde Jessica Cediel lo explica todo: