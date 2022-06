Johnny Depp: Tras ganar el juicio piden su regreso a ‘Piratas del Caribe’

Tras seis semanas de declaraciones finalizó el polémico juicio por difamación entre los actores Johnny Depp y Amber Heard. Al conocer que el actor ganó la demanda sus fanáticos volvieron a pedirle a Disney que contratara a Depp para la sexta entrega de 'Piratas del Caribe'.

Los seguidores del actor realizan estas peticiones a pesar de la negativa de Depp de participar nuevamente en la saga. Durante el juicio el actor afirmó que no interpretaria nuevamente al capitán Jack Sparrow, ni siquiera si Disney ofreciera pagarle 300 millones de dólares por estar en la película.

A pesar de sacar al actor de sus futuros proyectos Disney no eliminó a su personaje de los parques de atracciones y tampoco "dejaron de vender muñecos de Jack Sparrow. No dejaron de vender nada. Simplemente no querían que hubiera algo detrás de mí que encontraran", afirmó Depp, algo molesto, durante el juicio.

Los productores de 'Piratas del Caribe' confirmaron que Margot Robbie será la protagonista de la nueva cinta, de esta manera se le dará un giro a la historia siguiendo las aventuras de este nuevo personaje. Además, no rechazan la posibilidad que el actor retorne a la saga en el futuro, interpretando a su amado personaje.

Tras ganar el juicio por difamación Johnny Depp deberá recibir 15 millones de dólares como indemnización por concepto de daños y perjuicios, por parte de su expareja la actriz Amber Heard.