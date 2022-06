Balanta a los críticos de Lorenzo: "Solo les digo que le den tiempo"

Éder Álvarez Balanta, defensa del Brujas de Bélgica, atendió a los medios de comunicación desde Murcia, España, donde la Selección Colombia estará enfrentando este domingo a Arabia Saudita en partido amistoso. El jugador de 29 años se mostró optimista con la llegada de Néstor Lorenzo al combinado nacional.

"Néstor Lorenzo conoce el fútbol colombiano, conoce las Eliminatorias. Tiene el conocimiento para poder trabajar con un equipo como la Selección Colombia", comentó sobre la elección del argentino.

Al respecto añadió: "está en la cabeza de muchos hablar de su poca experiencia como entrenador, desde que trabajaba con el profesor Pékerman ya tenía información, era parte de lo que significaba armar al equipo. Tiene la información suficiente".

A los críticos, les pidió tiempo: "normalmente lo único que les puedo decir es que le den tiempo, hay que esperar y ver cómo se acopla él, cómo empieza a trabajar".

"Todos tenemos mucha expectativa, mucha ilusión, obviamente existe mucho recelo de acuerdo a lo que ha pasado en el proceso anterior, nosotros como colombianos tenemos la expectativas que las decisiones que se toman son en post y en bien de la Selección, esperemos que su proceso sea muy positivo y que al final de cuentas todos terminemos felices", concluyó al respecto.

Mientras que de Luis Amaranto Perea, elegido asistente técnico, comentó: "es algo muy positivo por lo que él (Amaranto Perea) representa para la Selección, por su paso como jugador, su experiencia en el camerino va a ser muy importante".

"Los cambios traen cosas positivas, esperemos que ellos con su motivación de querer hacer las cosas bien con la Selección nos puedan dar ese cambio de chip para volver a estar en un Mundial", añadió con optimismo al respecto.

Éder Álvarez Balanta fue autocrítico con su poca regularidad en la Selección: "si no he podido tener la continuidad que quería, ha sido por mi responsabilidad, en muchos casos tuve lesiones que me alejaron de la Selección, también estar en mucho tiempo en Ligas no tan competitivas".