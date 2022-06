Davinson Sánchez: "Duele muchísimo no ir al Mundial"

El defensa del Tottenham de Inglaterra, Davinson Sánchez, atendió a los medios de comunicación este miércoles antes de que la Selección Colombia viajara a territorio español para disputar el juego amistoso ante Arabia Saudita en Murcia.

El futbolista de 25 años fue reflexivo al no estar clasificados para la máxima cita orbital a nivel futbolístico: "Nos sentimos incómodos no estando en la cita más importante de selecciones que es el Mundial, nos queda el aprendizaje de no dejar para lo último lo que tendríamos que haber hecho antes. No se dio, es una lástima por el país y por la selección por lo que se venía haciendo, duele muchísimo".

Respecto al juego ante la selección asiática, que estará integrando el Grupo C junto a Argentina, Polonia y México, destacó: "Es encarar este partido con la seriedad que Colombia lo ha hecho siempre. Arabia está en el Mundial ,pasó la eliminatoria con buenos rendimientos, cada vez en el fútbol ese nivel competitivo se ha estrechado muchísimo. No es un rival fácil, va a generar un ambiente que le dé la posibilidad de hacer un buen papel en el Mundial", resaltó.

Davinson Sánchez disputó un total de 32 partidos en todas las competiciones con el Tottenham, así como hizo presencia en 12 juegos con la Selección Colombia por Eliminatorias. Sin embargo, su continuidad en el equipo de Londrés está en vilo, ya que desde el club estarían pensando salir de algunos jugadores, lista en la que estaría el colombiano.

Colombia jugará el próximo domingo ante Arabia Saudita desde las 12:30 de la tarde hora colombiana.