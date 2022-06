Courtois no, Falcao sí: Hinchas replantean las placas conmemorativas

Luego de que el Real Madrid se proclamara campeón de la Champions League el pasado sábado en París ante el Liverpool, hinchas del Atlético de Madrid arrancaron a las malas una placa conmemorativa del portero belga Thibaut Courtois que se encontraba en inmediaciones al estadio Wanda Metropolitano.

Dicha figura representativa, ya había sido vandalizada cuando el arquero se unió al Real Madrid (jugó en el club Colchonero entre 2011 y 2014), pero los humos se caldearon luego de que el portero dijera que estaba "en el lado correcto de la historia" tras ganar la Champions.

Es por eso que desde la hinchada del club rojiblanco se plantean la opción de reemplazar la placa por una de un jugador que esté en los afectos de la fanaticada, y ahí apareció el nombre del colombiano Radamel Falcao García.

Alberto García, portavoz de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, hizo la propuesta en El Partidazo de Cope: "Hay jugadores que, según la opinión de la afición, sí podrían tener placa y no la tienen porque no cumplen los 100 partidos. Se me viene a la cabeza Luis Suárez, Falcao o David Villa. A lo mejor habría que poner placa a alguno de ellos".

"Falcao no tiene placa. No tiene cien partidos oficiales con el Atleti, me parece que tiene noventa y pico. Uno de los mejores delanteros del Atleti que no tenga placa, a la afición le parece un poco extraño", resaltó García.

Falcao, en su paso por el conjunto Colchonero, disputó 91 partidos y anotó 70 goles, además, ganó una Europa League, una Supercopa de Europa y una Copa del Rey.