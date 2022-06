Cucho: "Es buena ocasión para demostrar que el futuro está en buenas manos"

Juan Camilo 'Cucho' Hernández es uno de los llamados a comandar la nueva generación de futbolistas en Colombia para los próximos objetivos, luego del lamentable final del proceso del entrenador Reinaldo Rueda. El pereirano ve como una buena oportunidad poder mostrarse en el juego amistoso ante Arabia Saudita el próximo domingo en España.

El futbolista del Watford regresó a una convocatoria de la Selección Colombia luego de 4 años, cuando en un partido ante Costa Rica en Estados Unidos debutó y marcó dos goles en 18 minutos, en un equipo dirigido en ese entonces, a manera de interinato por Arturo Reyes.

Este martes, el atacante de 23 años atendió a la prensa, y se mostró ilusionado de volver a integrar una convocatoria de mayores, y cómo ha evolucionado su fútbol desde el 2018.

Le puede interesar:

"Muy contento por la oportunidad, vengo a aprovecharla y a disfrutar de esta semana. Vamos a afrontar el domingo el partido con mucha responsabilidad sabiendo que venir a la Selección no es venir de paseo. Espero hacer el mejor trabajo y aprovechar la oportunidad", comentó el ex Deportivo Pereira.

"Cada temporada es una enseñanza más, una oportunidad más. Soy un jugador diferente al que estuvo en 2018 y marcó dos goles en su debut. Soy un jugador diferente, que puedo aportar muchas cosas más. Espero aportar para el bien del equipo", agregó.

Asimismo, aseguró que no se ha sentido frustrado por no recibir un llamado a la selección anteriormente: "Nunca me sentí frustrado, por supuesto siempre quiero estar en la Selección y más cuando estoy jugando en la mejor liga del mundo. Siempre esperé mi llamado con tranquilidad, sabía que tenía que seguir trabajando y demostrando y que así llegaría la oportunidad".

Entre tanto, se refirió a la renovación de la selección: “Estoy muy contento. Al igual que mis compañeros, venimos con mucha ilusión. Sabemos que hay una camada grandísima de jugadores y esta es una linda oportunidad para nosotros para demostrar que el futuro de Colombia está en buenas manos. Hay mucho talento para eso”, destacó.

El Cucho, completó su quinta temporada en Europa y la primera con el Watford, club que compró sus servicios en 2017 y que lo había cedido a España. En la más reciente temporada con el cuadro inglés, disputó 28 partidos, anotó 5 goles y dio 3 asistencias.

La continuidad del jugador colombiano en 'The Hornets' está en vilo, luego de que el club perdiera la categoría y lo más probable es que tenga que salir de algunos jugadores para poder subsistir a nivel económico.