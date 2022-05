Rodolfo Hernández: lo que realmente dijo en Bésame sobre las mujeres

Rodolfo Hernández, candidato presidencial, ha sido criticado fuertemente en redes sociales por un supuesto machismo en una entrevista con Bésame Radio. Sin embargo, esta respuesta fue descontextualizada y cortada en redes sociales incompleta.

Marcelo Cezán, locutor de la emisora, le preguntó al candidato: "por ahí me contaron que la mujer ha sido importante en su vida personal y en su vida política; muchas de su gabinete en la Alcaldía de Bucaramanga eran mujeres. ¿Usted cree en la labor de la mujer, en la dirección, gobernando, dirigiendo cosas de alguna manera?".

Lea más:

El exalcalde de Bucaramanga respondió haciendo referencia a su esposa en caso de que él fuera el ganador de las elecciones y fuera el presidente de Colombia, así como su esposa sería la primera dama.

Adicional a esto, Rodolfo Hernández mencionó que ella no se siente 100% a gusto de estar involucrada en actos públicos y que prefiere hablarle en casa.

"Es bueno que ella haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer metida en el Gobierno a la gente no le gusta, porque ven que es invasiva y que no fue a la que eligieron, eligieron fue al marido. Entonces si hay algo que me tenga que decir, ella cree, Socorro, mi esposa, ella me lo va a decir en la casa, pero no estar metida allá con carro, chofer, asesores, gastándole plata a la ciudadanía, no estamos pa' eso (...) este próximo gobierno le toca ponerse las pilas a ahorrar", indicó el candidato presidencial.

Esta respuesta, en redes sociales, se habría sacado de contexto y generó cientos de críticas al exalcalde de Bucaramanga. Minutos después, en esa misma entrevista con Bésame, ratificó la importancia de la mujer en su gabinete cuando pasó por la alcaldía de esta ciudad.

"Cuando estuve de alcalde yo creo que fue el mejor homenaje real que le hicimos a la mujer, el 70% de la parte ejecutiva que tenía chequera en el municipio de Bucaramanga, eran mujeres (...) las mujeres tienen más reservas morales, las mujeres son más trabajadoras, más responsables, más prevenidas, más maliciosas, lo cierto es que, sin el apoyo de las mujeres, que fueron el 70% del gabinete, yo no hubiera tenido los resultados que tuve", aseguró Rodolfo Hernández.