Petro me ofreció cielo y tierra. Decía que éramos invencibles: Hernández

En 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio habló el candidato presidencial Rodolfo Hernández sobre los resultados de las elecciones del pasado 29 de mayo y sus expectativas de cara a la segunda vuelta, donde se medirá con Gustavo Petro.

EDUCACIÓN

En caso de ser elegido, el ingeniero Rodolfo Hernández destinará 2.000 millones de pesos para financiar la educación de los mejores estudiantes en el país:

"Mi salario se va para financiar la educación de los jóvenes estudiantes del país, 50 becas de 40 millones de pesos". comentó.

ASISTENCIA A DEBATES



Sobre su presencia en debates, el candidato presidencial comentó que estuvo en todos los que fue invitado, menos en dos, por otros compromisos que tenía.

"Yo fui a todos los debates, solamente dejé de ir a dos. No tengo la capacidad de comprimir las ideas en dos minutos, eso es una burla. Los políticos como Petro llevan 40 años haciendo esto. Ahora pretende que lo nombren gerente de producir, para el ejecutivo él no tiene ni idea", comentó.

Por otra parte, el candidato presidencial reiteró que en sus años de experiencia, lo único que ha hecho toda su vida es desarrollar su profesión y trabajar por la comunidad.

AFIRMACIÓN SOBRE LAS MUJERES



El candidato Rodolfo Hernández comentó que tergiversaron lo que dijo sobre las mujeres en otra entrevista y contrario a esto, reiteró que son importartes para la sociedad porque son excelentes trabajadoras:

"Para colocar un ejemplo, las mujeres ocupaban casi el 70%de los cargos altos de la Alcaldía de Bucamaramanga. Eran excelentes trabajadoras", comentó.

ÁLVARO URIBE

Rodolfo Hernández sí se sentaría a tomar un café con el expresidente Álvaro Uribe en un escenario hipotético:

"Nadie deja de aprender escuchando, no les cambio el discurso, a menos que me hagan cambiar con argumento, si mejora las condiciones de los colombianos. Sería muy bruto no reconocer el argumento del otro.

GUSTAVO PETRO

El ingeniero Rodolfo Hernández también se refirió al candidato al Gustavo Petro y los acercamientos que tuvo con él y si fue verdad o no que le ofreció la vicepresidencia:

"Gustavo Petro me ofreció el cielo y la tierra. Decía que juntos éramos invencibles. No se equivocó porque al unir las votos ganábamos en las elecciones".

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio