¿Cómo se contagia y cuáles son los síntomas de la hepatitis aguda?

El director de Vigilancia en Salud Pública y Análisis de Riesgo del INS, Franklyn Prieto, afirmó que hasta ahora en los casos identificados a nivel mundial no hay nexo epidemiológico entre los niños, ni con otras personas. Por lo tanto, la hepatitis aguda de origen desconocido no se trata de una enfermedad contagiosa o que se transmita de persona a persona.

En segundo lugar, recomendó entre los signos de alarma en los menores están el cambio en la coloración del cuerpo y dificultades gastrointestinales de los menores por lo que, si se presentan, es importante consultar a los servicios de salud.

De acuerdo con Prieto, según lo observado en los casos registrados a nivel mundial, la hepatitis aguda de origen desconocido parece dirigirse a una especie de hepatitis que hace que infecciones leves por adenovirus sean más graves o desencadenen un daño hepático y afecten el sistema inmune.

Además, de lo explicado por el especialista, llama la atención que los casos de esta hepatitis grave de origen desconocido también puede estar relacionado con infección previa por el virus del COVID-19 o con niños no vacunados.

“La recomendación es no dejar de vacunar a los niños contra la COVID-19. La evidencia no ha demostrado que la vacuna es el factor que conduce a la presentación de la enfermedad porque, entre otras, la mayoría de los niños que han presentado este tipo de Hepatitis no han sido vacunados”, dijo Prieto.

Cabe señalar que en la mayoría de los casos en los niños la enfermedad dura entre cinco a seis semanas y puede generar cuadros clínicos como vómito, diarrea, fiebre y enzimas hepáticas elevadas. En los casos graves de la enfermedad es necesario el trasplante de hígado.

A nivel mundial, de los 650 casos reportados por la Organización Mundial de la Salud, en 38 casos se ha requerido el trasplante de hígado y se han registrado nueve muertes. Los países con más casos positivos son Reino Unido, con 222 casos y Estados Unidos con 216 casos.