¿Qué es la hepatitis aguda infantil y por qué preocupa a la OMS? /

Tras emitir una alerta internacional para redoblar los esfuerzos en la detección de este nuevo padecimiento, la Organización Mundial de la Salud dejó ver su preocupación ante la aparición de una enfermedad que ya reporta más de 600 casos y 9 muertes en el mundo.

La hepatitis es una inflamación del hígado generado por un virus que produce liberación de interleucina, lo que genera un proceso inflamatoria que deriva en diferentes síntomas.

La OMS elevó esta semana los casos de contagio y detalló que nueve de los niños fallecieron y 38 necesitaron un trasplante de hígado, por lo que alertó ante el incremento de esta enfermedad de la que aún se desconoce su origen.

La hepatitis aguda infantil solo se ha presentado en menores de 16 años, y presenta una sintomatología clásica de la hepatitis con fiebre, fatiga, malestar general, orina oscura, ictericia y materia fecal grisácea, pero en algunos casos suele aparecer con náuseas, vomitos y diarreas que descompensan al menor.

Leer más:

¿Cómo se puede prevenir la hepatitis infantil?

La desinfección de las manos y de los juguetes que utilizan los menores, es clave para la prevención de esta enfermedad, que suele manifestarse con un tinte amarillento en la piel y en los ojos.

¿Las vacunas contra la hepatitis sirven para contrarrestar esta enfermedad?

No, todavía no existe vacuna contra la hepatitis infantil, y la de otras hepatitis como la A y la B, no sirven para mitigar esta enfermedad.

¿La COVID-19 tiene que ver con la aparición de la hepatitis infantil?

Aunque no se tiene a ciencia cierta una respuesta de esto, no se ha descartado que se trate de una infección posterior a un contagio por COVID-19. Pero la revista The Lancet publicó un documento en el que se plantea que después de que la gente se infecta por el virus del SARS, en el intestino queda una respuesta inflamatoria, que desencadena una gran cantidad de toxinas, y precisamente por eso, se produce la enfermedad grave en estos pacientes.