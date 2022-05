Luisa Fernanda W confesó a sus seguidores que sufre alopecia

La influencer y empresaria Luisa Fernanda W decidió hablar sobre su cabello públicamente, esto tras recibir varios mensajes preguntando si se lo cuidaba y dándole consejos para tenerlo más abundante. Fernanda le dijo a sus seguidores que padece alopecia y esta es genética.

"Yo recibo varios mensajes de este tipo, y para las personas que no saben lo que pasa con mi pelo les contaré aquí rápidamente. Yo tengo una leve alopecia, es genética mi mamá también la tiene", afirmó la influencer en sus historias de Instagram.

"Antes es que yo tengo pelo, súmenle todos los procedimientos que yo me he hecho en el pelo. Me he pintado el cabello de todos los colores que tú quieras, con decoloraciones muy fuertes", añadió.

"He intentado muchas veces cuidarme en forma, para lo que tengo por genética y para lo que he hecho con mi pelo antes de tener pelo. Digamos que la alopecia que yo tenía antes era mucho más fuerte, tenía las entradas mucho más calvas. Ahora ya tengo un poco más de pelo", concluyó la empresaria.

¿Qué es la alopecia?

La alopecia, o pérdida de cabello, tiende a ser genética, por cambios hormonales, afecciones médicas o consecuencia de la edad. Además, puede ser de carácter permanente o temporal.

La pérdida del cabello afecta al cuero cabelludo o a todo el cuerpo, y se da en hombres y mujeres.