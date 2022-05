“Rodolfo nos ha quitado la bandera de la anticorrupción”: Gustavo Bolívar

El senador Gustavo Bolívar habló con Caracol Radio sobre los resultados de la jornada electoral que dejaron a los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández enfrentados por la presidencia de Colombia en la segunda vuelta.

“La izquierda nunca en Colombia había ganado unas elecciones y hoy lo ha hecho con dos millones y medio de votos arriba del segundo, obviamente no podemos desconocer que queríamos ganar en primera vuelta, pero lo que muestra este resultado es que el ascenso de Rodolfo nos ha quitado puntos tanto a Fico, quien es el gran derrotado de hoy, como a nosotros”, señaló.

Sobre Rodolfo Hernández, aseguró que ve más fácil una victoria frente al ingeniero que si les hubiese tocado enfrentarse a Federico Gutiérrez en segunda vuelta: “yo pienso que es más fácil Rodolfo en segunda vuelta que Fico, porque al fin de cuentas Fico tiene las maquinarias y el establecimiento y creo que sería un hueso más duro de roer, mientras que Rodolfo tiene esa disyuntiva de unirse o no con el uribismo”.

“Rodolfo es un fenómeno, eso no se puede desconocer; él desvirtuó todo lo que los estrategas de Fico y Petro hicieron: miles de vayas, cientos de manifestaciones, asistencia a debates, en fin y este señor no iba a debates, no hace manifestaciones y no ha invertido tanto dinero como las otras dos campañas y esto me da a entender que el país sí está cansado de los partidos políticos tradicionales y nosotros, al pisar estos partidos tradicionales, llega él y nos quita la bandera”, sentenció Bolívar.