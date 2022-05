Los Celtics vencen a Miami Heat y jugarán las Finales ante Warriors

Tras 12 años de espera, los Boston Celtics sellaron este domingo su regreso a las Finales de la NBA al imponerse 100-96 en la cancha de los Miami Heat en el séptimo y definitivo partido de la eliminatoria.

Dando la vuelta a una temporada que se creía perdida, los Celtics se proclamaron campeones de la Conferencia Este (4-3) y pugnarán con los Golden State Warriors por el 18º anillo de su historia, que les convertiría en la franquicia más ganadora de la historia de la liga de básquetbol.

Los Heat fueron todo el partido por detrás en el marcador del FTX Arena pero tuvieron una oportunidad de oro de ponerse por delante en la recta final.

Jimmy Butler, que tuvo otra titánica actuación de 35 puntos y 9 rebotes, falló un precipitado triple a 16 segundos del final cuando los Celtics solo tenían una ventaja de dos puntos (98-96).

"Pensé en ir a por la victoria, y lo hice. Fallé un tiro, pero lo asumo", explicó Butler. "A mis compañeros les gustó el tiro así que puedo vivir con ello".

Marcus Smart (24 puntos) sentenció el triunfo desde la línea de tiro libre y, tras la bocina, los jugadores de los Celtics corrieron a felicitar al dominicano Al Horford (5 puntos y 14 rebotes), que jugará sus primeras Finales a los 35 años.

"Este grupo es especial. Estoy feliz de compartir este momento con estos chicos", dijo emocionado el pívot cinco veces All-Star.

Butler, que el viernes forzó este séptimo partido con 47 puntos en Boston, jugó los 48 minutos de partido en un intento desesperado de cargar con un equipo mermado por las lesiones de figuras como Tyler Herro, Kyle Lowry y el propio Butler.

La exhibición de pundonor del escolta no alcanzó para que Miami tuviera una revancha en las Finales tras su derrota en 2020 ante los Lakers de LeBron James.

"No fue lo suficientemente bueno. No hice lo suficiente", lamentó. "Las estadísticas no significan nada. Aprendí que tengo que ser mejor y lo seré. Vamos a volver mejor que nunca".

Los Celtics, por su parte, jugarán sus 22º Finales en las 75 temporadas de la NBA. Su última participación concluyó con una derrota en 2010 frente a los Lakers de Kobe Bryant y Paul Gasol.

El último festejo de esta aristocrática franquicia fue en 2008 también ante los Lakers, cuando se hicieron con su 17º anillo con un equipo que lideraban Paul Pierce, Kevin Garnett y Ray Allen.

Ahora el último obstáculo de Boston para coronarse como la franquicia más ganadora son los Warriors de Stephen Curry, que quieren revivir la dinastía con la que ganaron tres anillos entre 2015 y 2018.

El único enfrentamiento entre ambos en las Finales ocurrió en 1964 con triunfo de Boston.