¿Qué sucedió entre Epa Colombia y Gustavo Petro?: "Me dejó botada"

A pocas horas de que el país conozca los resultados de la primera vuelta presidencial, el tema de conversación no es otro que el de los candidatos y su larga lista de escándalos.

De izquierda, centro o derecha, parece que siempre hay algo que decir sobre los aspirantes a la cabeza del ejecutivo y, esta vez, la encargada de hacerlo fue la empresaria y creadora de contenido Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia.

En su cuenta de Instagram, como es usual, inició una dinámica de preguntas y respuestas en la que sus seguidores mostraron interés por conocer sus preferencias políticas.

Uno de ellos decidió preguntarle por el candidato que apoyará el próximo 29 de mayo y Daneidy aprovechó el momento para ventilar su opinión sobre la mayoría de ellos.

Empezando por el representante del Pacto Histórico, Gustavo Petro, de quien dijo: “Yo llevo en la buena a Petro, yo quiero que sepan que en la mala no lo llevo, pero es que él me dejó botada, cuando la Fiscalía me iba a meter a la cárcel, me dejó botada”, refiriéndose al momento en el que fue a la corte por vandalizar una estación de Transmilenio.

Pero, aunque nunca llegó a perder su libertad, parece que guardó cierto recelo sobre el candidato, mientras, de Fico y Rodolfo comentó: “Fico que le hiciera la Queratina y el cuchito, ay no, me lo pela (risas)”.