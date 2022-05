Luis Díaz se suma a los colombianos subcampeones de Champions

Luis Díaz disputó su primera final de Champions League y consiguió un registro único para un futbolista colombiano, convirtiéndose en el primero que sale a la cancha en el once inicial. No obstante, el guajiro no tuvo su mejor partido y salió sustituido al minuto 64 por Diogo Jota.

El extremo de 25 años, tuvo una noche difícil con Dani Carvajal como su rival a superar y sólo completó 3 regates con éxito en la definición con el Real Madrid, obteniendo una calificación de 6.6 según SofaScore, uno de los más bajos del partido.

Liverpool no pudo remontar el resultado de 0-1 ante Real Madrid y Luis Díaz se convirtió en el tercer colombiano subcampeón de Champions League, sumándose a Juan Guillermo Cuadrado y Davinson Sánchez.

En 2017, Juventus cayó contra el Real Madrid 4-1 en Kiev y conquistó su decimosegunda Champions League. Cuadrado fue suplente pero ingresó por Andrea Barzagli al minuto 66 y se fue expulsado sobre el 84 por doble amarilla.

Un año más tarde, Liverpool y Tottenham se enfrentaron en el Wanda Metropolitano y fue victoria para Los Reds por 2-0. Davinson Sánchez permaneció en el banco de suplentes para el equipo londinense.

De esta manera, sólo Edwin Congo (2001), Iván Ramiro Córdoba, y James Rodríguez (2016 y 2017) son los tres colombianos que saben lo que significa levantar 'la orejona'

Luis Díaz cierra la temporada con el Liverpool con 26 partidos jugados, anotó 6 goles y dio cinco asistencias. En Champions, sumando los seis partidos con el Porto, anotó 4 goles y dio 1 asistencia.