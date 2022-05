Seguidores de Johnny Depp amenazan de muerte a la hija de Amber Heard

Aún no hay un veredicto en el caso por difamación que enfrenta a Johnny Depp con su expareja, la también actriz Amber Heard; sin embargo, desde que empezó el juicio la intérprete de ‘Aquaman’ se ha vuelto victima de constantes ataques y amenazas.

Así lo denunció en su último paso por el estrado, en Fairfax, Virginia: “Me insultan, me humillan, me amenazan todos los días… Aunque lo único que haga es venir a esta sala, sentarme, ver cómo las peores partes de mi vida son de dominio público, todo eso que he vivido, se usa para humillarme”.

Habló del acoso que sufre a diario a manos de los seguidores de Deep y de las amenazas de muerte que han recibido junto a su hija, Oonagh Paige, de apenas un año.

“La gente quiere matarme, y me lo dice todos los días. La gente quiere meter a mi bebé en un microondas, y me lo dicen” declaró.

Compartió como esto ha afectado su vida, salud mental y manera de relacionarse, incluso, con personas que conoce desde hace años, como miembros de su familia, pareja y amigos.

“Me tiemblan las manos, me levanto gritando —testificó— Tengo que vivir con el trauma y todo el daño que se me ha hecho. Mis amigos, mis parejas, mis médicos tienen normas sobre cómo interactuar conmigo, cómo tocarme. No vengo aquí para reírme o hacer bromas. Esto es horrible, doloroso, humillante para que cualquier ser humano pase por ello”.