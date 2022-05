Ellen DeGeneres se despide de su programa luego de estar 19 años al aire

La presentadora y comediante Ellen DeGeneres despidió su programa de entrevistas este jueves, luego de estar casi 20 años al aire.

“The Ellen DeGeneres Show” contaba con una audiencia de 2,5 millones de espectadores que veían a diario invitados de la talla Joe Biden, BTS, JBalvin, Brad Pitt, Madonna, Sofia Vergara y muchos más.

En su último capítulo, regresó la actriz Jennifer Aniston que en 2003, fue la primera persona en ser entrevistada para el programa, acompañada, en esta ocasión, de P!nk y el fenómeno mundial Billie Eilish.

Antes de terminar el capítulo, Ellen dio un emotivo discurso en el que agradeció a su audiencia por acompañarla durante cada temporada “Entré aquí hace 19 años y dije que este era el comienzo de una relación. Y hoy no es el final de una relación, más bien un descanso. Ustedes podrán ver otros programas y yo quizás me encuentre con otro público”.

Y habló sobre la evolución de la que fue testigo en su paso por la televisión, el trato hacía la comunidad LGTBQ+, de la que se declaró miembro en 1997.

“Cuando comencé este programa no podía decir ‘gay’, no estaba permitido —recordó— (...) Tampoco podía decir ‘nosotras’ porque implicaba que estaba con alguien (…) Por supuesto, no podía decir ‘esposa’, porque no era legal el matrimonio gay. Y ahora digo ‘esposa’ todo el rato” refiriéndose a Portia de Rossi, con quien lleva casada 13 años.

Durante su carrera, Ellen obtuvo numerosos reconocimientos, 171 nominaciones a los Emmy, de los cuales obtuvo 61; presentó Los Óscar; ganó el premio Mark Twain y la Medalla Presidencial de la Libertad de los EE. UU.

Sin embargo, perdió una parte considerable de su audiencia luego de que en 2019 el medio digital BuzzFeed publicara un reportaje en el que algunos exempleados la acusaban de racista y propiciar un ambiente laboral tóxico.

Pese a esto, Ellen dijo adiós en medio de lagrimas y agradecimientos, dejando un gran vació en la televisión estadounidense, que la despidió tal y como la recibieron, sentada en un sillón viendo su propio programa.