Que sea el voto de los colombianos el que determine el próximo presidente: Palacios

El próximo domingo el país vivirá una nueva jornada electoral. El ministro del Interior, Daniel Palacios, en diálogo con Caracol Radio, aseguró que están dadas las garantías para el normal desarrollo de las elecciones. Insistió en la importancia de que haya una auditoria internacional al software de las elecciones, pese a que el CNE decidió no contratarla.

Periodista: Estamos a pocas horas de las elecciones presidenciales y el gobierno reitera el mensaje de que todo está listo para el normal desarrollo de la jornada, en ese sentido ¿Qué medidas adicionales ha tomado el gobierno para garantizar la seguridad?

Ministro Daniel Palacios: Para el Gobierno Nacional no existe una prioridad más grande que garantizar que este domingo todos los colombianos puedan salir a ejercer su derecho al voto y sobre todo hacerlo de manera libre, esa es la instrucción del Presidente de la República y por eso hemos puesto en marcha el Plan Democracia que tiene más de 300,000 hombres en todo el territorio nacional.

Aquí hay un mensaje muy claro y es que los miembros del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Policía están totalmente desplegados y han garantizado que no se tenga que mover un solo puesto de votación en Colombia por situaciones de orden público, y así lo mantendremos de aquí hasta el momento para que todos los colombianos puedan salir a votar.

A través del Plan Ágora le hemos garantizado la seguridad a todos los candidatos presidenciales para que puedan salir campaña, para que puedan ejercer ese derecho político y que sea este domingo quién será el próximo presidente de la República.

(P) La inseguridad es un tema que en este momento preocupa a los colombianos, ¿Cuáles son las zonas del país que tienen medidas especiales para estas elecciones?

(Min) Nosotros hemos presentado un mapa de riesgo, son 99 municipios de todo el país específicamente algunos municipios en el departamento de Antioquía, otros en el departamento de Córdoba, en el departamento de Sucre, Sur de Bolívar, también el departamento del Cauca y Nariño, donde se han concentrado la mayoría de estos municipios.

Allí hemos trabajado un tema de seguridad personalmente, con la cúpula militar y con el ministro de la Defensa en donde se tomaron medidas adicionales para garantizar la seguridad en estos 99 municipios priorizados, lo hemos hecho también con capacidades que la Fiscalía ha prestado y tenemos un dispositivo que está enfocado en garantizar la seguridad durante las elecciones y después de las elecciones.

(P) Usted ha dicho que esta es una campaña que ha estado marcada por la desinformación, incluso ha hecho un llamado a que los partidos acepten los resultados: ¿Cuál es la situación que preocupa al Gobierno frente a los resultados del domingo?

(Min) Le hemos hecho un llamado a todas las campañas y a todos los ciudadanos a que no se promueva la violencia y a que no sea aceptada desde ningún punto de vista. Frente a la desinformación, hacemos un llamado a los ciudadanos a que busquen medios oficiales, a que busquen información verificada, que busquen información que sea válida frente al proceso electoral, para eso se estará informando a la opinión pública de manera permanente, no solamente a través de boletines oficiales, si no que le hemos pedido a la Registraduría, a la Procuraduría, que estén de manera permanente informando a la ciudadanía.

No pueden ser las redes sociales el único mecanismo de información, esa información hay que cotejarla y verificarla para evitar que la desinformación lleve a toma de decisiones que puedan resultar en actos de violencia. Hemos llamado a las campañas a la responsabilidad, a que no se haga anuncios engañosos, como lo hizo alguna campaña que de manera muy clara trato de decirle a los colombianos que se iban a suspender o aplazar las elecciones.

Ese fue un anuncio irresponsable. Las elecciones en Colombia no se suspenden, no se aplazan, vienen avanzando. Más de 89,000 colombianos han ejercido su derecho al voto en el exterior al día de hoy, y así se mantendrá. Nuevamente el llamado es a que el domingo los colombianos salgan a ejercer su derecho al voto de manera libre, de manera espontánea y que sea su voto el que determine cuál va a ser el próximo presidente.

(P) Ministro, ¿queda tranquilo el gobierno sin una auditoría internacional de cara a estas elecciones?

(Min) Nosotros hemos dispuestos los recursos en el momento que se nos solicitaron. El 21 de abril se solicitaron oficialmente los recursos, a eso le hicimos requerimiento de información técnica para poder justificar el giro de los recursos, eso se hizo el 2 de mayo.

El 2 de mayo se giraron los recursos, entendemos que hay un proceso contractual por parte de la organización electoral que es independiente del gobierno nacional. Pero el Gobierno Nacional sigue insistiendo en que debe existir una auditoría internacional y que todos los esfuerzos que se puedan adelantar para dar tranquilidad al pueblo colombiano se deben adoptar, por hemos enviado una carta a la organización electoral donde insistimos en la importancia de tener una auditoría internacional forense, que le de tranquilidad a todos los colombianos.

(P) Algunos observadores internacionales denuncian que no los dejaron ingresar al país qué información tiene el gobierno nacional sobre estos casos?

(Min) Hoy podemos certificar, como lo hicimos en la instalación de las misiones de observación, que son más de 400 observadores internacionales los que han ingresado al territorio colombiano y que hacen parte de esta misión de observación. Quien no haya ingresado al país ha sido una decisión, como la tiene la facultad del Estado colombiano, de reservarse el derecho de admisión, pero de todos los observadores internacionales que tenemos registro, sabemos de 2 que no pudieron ingresar al país, pero más de 401 han hecho ese ingreso.