Mientras estaba retenida en Honduras, Piedad negaba que eso fuera cierto

Este miércoles se conoció que la senadora electa, Piedad Córdoba, fue retenida en el aeropuerto de Comayagua, en Honduras con 62.770 dólares, que no reportó a las autoridades y que posteriormente fueron identificados.

Sin embargo, en diálogo con Caracol Radio la senadora electa negó estar retenida y aseguró que ha estado trabajando en un contrato que tiene actualmente con “un grupo importante”, al parecer de ese país.

“Yo no estoy retenida para absolutamente nada. Eso no es cierto. Ese es un contrato de asesoría que yo tengo con un grupo importante, estuvimos trabajando dos días en la asesoría que yo hago con ellos, que no es ni siquiera aquí sino en Colombia y ya, me pagaron y ya eso es todo”, indicó la senadora electa, Piedad Córdoba.

Pese a que la senadora negó estar retenida, el Instituto Nacional de Migración de Honduras confirmó que sí se encuentra retenida.

“El Instituto Nacional de Migración (INM) informa a la comunidad nacional e internacional, que la senadora de Colombia, ciudadana Piedad Córdoba ha sido provisionalmente retenida para investigación por la portación de aproximadamente 68 mil dólares americanos que no fueron declarados y que según lo manifestado, pertenecen a un empresario colombiano que reside en la ciudad de Tegucigalpa, quien está siendo citado por la Fiscalía del Estado de Honduras para que rinda su declaración y que se siga el procedimiento de ley correspondiente”, señala el comunicado.