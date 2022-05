Mohamed Salah: "Luis Díaz es muy importante para nosotros"

Mohamed Salah, principal figura del Liverpool, resaltó el aporte de Luis Díaz en lo corrido de la temporada con el club inglés. El egipcio calificó al guajiro como un jugador "importante" para ellos.

“Es un gran jugador y es muy importante para nosotros, ha marcado una gran diferencia en nuestros juegos. Tenemos muchos jugadores que hablan español y portugués. Lo está haciendo muy bien”, comentó Salah sobre Lucho en rueda de prensa.

El africano, que atendió los medios de comunicación en la previa de la final de la Liga de Campeones este sábado ante el Real Madrid, también se refirió a otros temas como su renovación y el recuerdo de su lesión en la final de Kiev.

De su contrato, el egipcio no dio mayores pistas: “en mi mente no me enfoco en un nuevo contrato. Solo estoy concentrado en ganar la Champions y agarrar el trofeo. No quiero hablar del contrato ahora, la temporada que viene estaré aquí seguramente”.

Mientras que de su lesión, también ante el Real Madrid, dijo: “fue el momento más difícil de mi carrera. Salir a los 13 minutos es lo que puede pasarle a un jugador. Cuando me enteré de que habíamos perdido dije: no podemos perder de esta manera. Pero al año siguiente la ganamos”.