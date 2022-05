Santiago Buitrago: "Esto va para el equipo y para mi familia"

Santiago Buitrago, ciclista colombiano ganador de la etapa 17 del Giro de Italia, dedicó a su equipo y su familia la victoria conseguida este miércoles en Lavarone, donde también agradeció el apoyo de los aficionados durante estos días de la carrera.

"Emocionado, gracias a Dios, mi primera victoria en el Giro de Italia, en mi primer Giro, gracias al equipo que cree en mí, a mi familia, a toda la gente que me ha apoyado después de estos 17, 18 días de competencia. Esto va para el equipo, para mi familia, muy contento", comentó bastante emocionado el ciclista de 22 años a la organización de la carrera.

Buitrago contó cómo decidió lanzar ese último ataque para definir el triunfo de la carrera. "Cabeza fría la última subida, sabía que Van Der Poel y el chico del Jumbo estaban adelante con 1'30", me vi con piernas, le pregunté al director si podía probar y me fui para arriba y me emocioné cuando ya les tenía. Sabía que tenía que coronar solo para poder llegar a meta".

Mientras que se mostró con los pies en la tierra, pese a ser el colombiano más joven en ganar una etapa del Giro: "prefiero ir con calma, prefiero disfrutar esta victoria, prefiero disfrutar con el equipo, ya mejores cosas vendrán".

Santiago Buitrago figura 14 en la clasificación general del Giro de Italia a 20'15" del ecuatoriano Richard Carapaz, líder de la carrera.