Luis Díaz: "Estoy viviendo un sueño, no me la creo"

Liverpool cumplió con el Media Day organizado por la UEFA para atender a los distintos medios de comunicación en la previa de la final de la Liga de Campeones, ahí estuvo presente el guajiro Luis Díaz, quien calificó todo esto que está viviendo como "un sueño".

“Estoy viviendo un sueño, lo había deseado y había trabajado para eso. Hoy en día que lo estoy viviendo no me la creo. Estoy disfrutando y aprovechando cada momento en este gran club e institución. Seguir creciendo a nivel profesional y personal”, comentó el colombiano en dialogó con ESPN.

“A veces no me las creo que estoy viviendo estos momentos y sueños. Soy consciente de que estoy generando grandes cosas, no solo aquí, sino en Colombia por lo que estoy viviendo en Liverpool. Pero yo solo quiero seguir construyendo mi fútbol, mi vida, seguir creciendo a nivel futbolístico y como persona. Para que así los niños puedan seguir valorando estas cosas que se hacen, siguiendo mis pasos. Estoy muy feliz y ojalá podamos ganar la final”, agregó al respecto.

Díaz dio vuelta a la página de lo que fue la Premier League, donde estuvieron muy cerca de alcanzar el título. “Para nosotros va a ser otro reto mucho más importante. Sabemos que estamos jugando una final de Champions, todos quieren estar acá, pero estamos mentalizados dejando atrás lo que ya pasó. Estuvimos a un punto de conseguir la Liga. Dimos el todo por el todo, se hizo lo posible para conseguirla, pero no se dio. Ahora, prepararnos para lo que se viene y salir a ganar la final”.

Sobre el rival a vencer en París, el Real Madrid, el guajiro comentó: “partido difícil, complicado. Es una final de Champions y las finales se juegan, se corren y se da el todo por el todo, porque sabemos que es un solo partido. Sabemos la calidad del Real Madrid, la experiencia que tiene. Tenemos que contrarrestar todo lo que nos vayan a plantear, estar preparados al 100%, mentalizados en que podemos hacerlo bien”.

De la posibilidad entre el español Thiago Alcántara y el brasileño Fabinho, declaró: “estamos preparados desde que comenzamos a jugar la Champions, entonces el equipo está muy bien. Recalcando lo de Thiago y Fabinho yo creo que el que juegue va a dar lo mejor de si. Estamos preocupados por el descanso, preparar el partido bien y salir a ganar”.

Finalmente, Lucho agradeció el apoyo y aliento de los aficionados del Liverpool y de sus compatriotas: “muchísimas gracias por el apoyo, por estar pendientes siempre a cada resultado y momento. Siempre me lo han transmitido y estoy feliz y agradecido por las personas que se mantienen al tanto, les mando un fuerte abrazo”.