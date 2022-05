“Celoso y controlador": Ellen Barkin sobre Johnny Depp, su exnovio / ()

Durante el juicio de difamación entre Johnny Depp y Amber Heard han testificado diferentes actores de Hollywood, en esta ocasión Ellen Barkin testificó sobre su relación con Depp.

La declaración de la actriz fue grabada en noviembre del 2019, donde afirmó que "Simplemente, desarróllanos una amistad con el tiempo que duró quizás diez años o poco menos".

Cuando le preguntaron a Barkin si en algún momento el actor estuvo 'fuera de control' la mujer habló de una ocasión donde supuestamente en medio de una discusión con varios amigos lanzó una botella de vino dentro de una habitación de hotel en Las Vegas. La botella fue lanzada en su dirección pero no golpeó a ninguno de los presentes.

"Siempre fui consciente que Depp bebía en exceso, estaba borracho gran parte del tiempo. Es un hombre celoso y controlador, me preguntaba: ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Qué hiciste anoche?", afirmó la actriz.

Ellen aseguró que en una ocasión presentó un arañazo en su espalda, lo que provocó los celos de Depp, quien estaba "muy enfadado" e insistía que se estaba acostando con otra persona.

El testimonio de la actriz terminó cuando dijo que Depp nunca la agredió físicamente, pero sí fue verbalmente abusivo y tenía ataques de violencia.

Relación de Ellen Barkin y Johnny Depp

La amistad de Barkin con Depp comenzó en 1990, años más tarde protagonizaron juntos la película 'Miedo y asco en Las Vegas', estrenada en 1998.

Depp calificó el testimonio de Barkin como falso y aseguró que ella le guara daba "rencor" por no querer continuar su relación.

"Con Barkin, empezó una cuestión sexual que duró meses intermitentemente porque estábamos trabajando en la película 'Miedo y asco en Las Vegas', dijo Depp.

"Ella quería una relación formal y yo no quería eso. No sentía lo mismo por ella que ella por mí, supongo que a partir de ese momento se enojó bastante y desde entonces no he hablado con Barkin", añadió el actor.